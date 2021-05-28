صنع الله يجتمع مع وفد شركة أكوينور النرويجية لمناقشة عودة التدريجية لشركاء المؤسسة الوطنية للنفط

اجتمع رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفي صنع الله” مع وفد شركة “أكوينور أيه.إس.أيه” النرويجية برئاسة نائب الرئيس التنفيذي للشركة (اليساندري كوك) ورئيس قطاع الاستكشاف والإنتاج “بول ماكافيرتي”

ومديرة الانتاج “ليندسلري قاناوي”.

ومن جهته أكد “صنع الله “على حرص المؤسسة الوطنية للنفط على التعاون المستمر مع كبرى الشركات العالمية في مجال الاستثمار في قطاع النفط والغاز من أجل تطوير صناعة النفط في ليبيا ونقل الخبرات، وكذلك إعادة تأهيل الحقول النفطية المتضررة من الحروب السابقة، بالإضافة إلى بناء القدرات ووالتنسيق لبرامج التدريب التقنية للرفع من كفاءة عاملي قطاع النفط وتحريك عجلة التنمية بالبلاد.

من جانبه عبر “اليساندري كوك” عن سعادته بتواجده في ليبيا ولقائه بالرئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، مبديا رغبته في فتح آفاق التعاون في مجال الاستثمار واجراءات الدراسات المكمنية لتطوير حقول النفط والغاز، مؤكدا على أن هناك فرص كبيرة للاستثمار وإن ليبيا تعد سوق واعد، مشيرا بأن اكوينور تتطلع لمزيد من التعاون في هذا المجال، كما أبدى مسؤولي الشركة استعدادهم الفني والتقني لتدريب وبناء الكوادر الليبية في هذا المجال .

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