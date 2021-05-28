صنع الله: حريصون على التعاون مع الشركات العالمية للاستثمار في قطاع النفط

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، حرص مؤسسته على التعاون المستمر مع كبرى الشركات العالمية في مجال الاستثمار في قطاع النفط والغاز من أجل تطوير صناعة النفط ، وإعادة وتأهيل الحقول النفطية المتضررة من الحروب السابقة.

وأشار صنع الله خلال استقباله وفد شركة أكوينور النرويجية، إلى أهمية بناء القدرات، والتنسيق لبرامج التدريب التقنية، للرفع من كفاءة عاملي قطاع النفط، وتحريك عجلة التنمية في البلاد.

من جانبه أبدى رئيس وفد شركة أكوينور النرويجية اليساندري كوك، رغبته في فتح آفاق التعاون في مجال الاستثمار وإجراءات الدراسات المكمنية لتطوير حقول النفط والغاز، منوها إلى وجود فرص استثمارية في السوق الليبي الذي وصفه بالواعد.

وعبر رئيس الوفد عن تطلعه لمزيد من التعاون مع المؤسسة في هذا مجال النفط ، كما أبدى استعداده الفني والتقني لتدريب وبناء الكوادر الليبية في هذا المجال.

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