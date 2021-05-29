“الدبيبة” يبحث تطوير قطاع النفط مع “عون” و”صنع الله”

في خطوةٍ وصفها مراقبون بالشأن النفطي في ليبيا بـ”المهمة”؛ زار عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، المؤسسة الوطنية للنفط، إذ عقد اجتماعًا موسعًا مع رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله، ووزير النفط والغاز، محمد عون، ووكيل الوزارة، رفعت العبار، ورؤساء الشركات المحلية.

“الدبيبة”؛ عبّر عن عزم الحكومة على دعم القطاع، الذي يعدّ الرافد الأول للاقتصاد المحلي، وسط ترحيب من “عون وصنع الله”، اللذيْن أكدا أهمية تطوير البنية التحتية للقطاع؛ بهدف الرفع من الإنتاج.

ووفقًا لما نشرته مؤسسة النفط؛ فإن الحديث عن الميزانية لم يتطرق إلى رفع زيادة مرتبات العاملين وبحث إمكانية تنفيذ القرار القاضي بزيادة قدرها 67% أسوةً ببقية القطاعات التي تضمنتها ميزانية عام 2021؛ الأمر الذي قد يُعيد أزمة الاعتصامات للواجهة من جديد، والتي ربما تُحبط جهود النهوض بعمليات الإنتاج مستقبلاً.

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