افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري-الليبي بالجزائر بحضور الحويج

افتتح بالعاصمة الجزائرية المنتدى الاقتصادي الجزائري-الليبي بحضور وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج وأكثر من 300 رجل أعمال ليبي وجزائري.

وأشرف وزير الخارجية الجزائرية صبري بوقدوم على أشغال المنتدى الثاني لرجال الأعمال الجزائريين والليبيين لبحث وتعزيز سبل الشراكة بين البلدين في العديد من المجالات، الذي تنظمه الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.

ويشارك حوالي 50 رجل أعمال ليبي في أعمال منتدى الأعمال بما فيهم رؤساء مؤسسات مختصين في التجارة ومهن البناء والمالية والفلاحة والطاقة، بهدف خلق فضاء تواصل بين نظرائهم الجزائريين وبحث إمكانيات الشراكة وفرص الاستثمار في الجزائر.

وسيتم خلال هذا المنتدى، الذي يشمل معظم قطاعات النشاط الاقتصادي وبالأخص الصناعات الغذائية والتحويلية والمنتجات الفلاحية والعطور، دراسة إمكانيات تصدير المنتجات الجزائرية إلى ليبيا.

يشار إلى أن وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج وصل الجمعة إلى الجزائر في زيارة عمل تستغرق ثلاثة أيام، حيث كان في استقباله وزير التجارة الجزائري كمال رزيق في مطار هواري بومدين الدولي.

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