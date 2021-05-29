شركة الكهرباء: انقطاع التيار عن 8 مناطق بالغرب الليبي اليوم

أعلنت الشركة العامة للكهرباء انقطاع التيار عن مناطق ( ازدو /سوق الثلاثاء /الدافنيه / وسط المدينة / كادوش /غرب المدينة / شمال المدينة /والمناطق المجاورة لمحطة تحويل زليتن) اليوم السبت.

وقالت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك”، نظراً لأعمال غسيل وتنظيف الشبكة الكهربائية بمحطة تحويل زليتن جهد 11/30/220 ك.ف عليه سيتم فصل التغذية الكهربائية لجميع الخطوط المتغذية من المحطة لتأمين موقع العمل اليوم السبت الموافق 2021/05/29م على تمام الساعة 09:00 صباحاً إلى غاية الساعة13:00 مساءً، وبالتالي ستفقد المناطق التالية التغذية وهي: (ازدو /سوق الثلاثاء /الدافنيه / وسط المدينة / كادوش /غرب المدينة / شمال المدينة /والمناطق المجاورة للمحطة ).

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