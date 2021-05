انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الليبي الجزائري

انطلقت اليوم السبت، بالعاصمة الجزائرية، فعاليات المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، ونحو 400 رجل أعمال ليبي وجزائري.

وافتتح وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، بفندق الأوراسي في الجزائر العاصمة، أعمال المنتدى الاقتصادي الليبي الجزائري بمشاركة حوالي 400 من رجال الأعمال والاقتصاديين بهدف تعزيز سبل الشراكة بين البلدين في العديد من المجالات.

ووفقا لصحيفة الشروق الجزائرية فأن المنتدى الذي يشارك فيه زهاء ( 150 ) اقتصادي ليبي و( 250 ) جزائري، يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين ليبيا والجزائر ، وبحث فرص الشراكات الثنائية المتاحة حسب مديرية ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية التي نظمت المنتدى بالتعاون مع وزارة التجارة و الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة.

كما يسجل المنتدى مشاركة ممثلي مختلف غرف التجارة والصناعة والفلاحة ومنظمات أرباب العمل والهيئات الحكومية ذات الصلة بالشأن الاقتصادي.

ويتضمن برنامج المنتدى تنظيم جلسات وورش عمل ولقاءات ثنائية بين رجال الاعمال والاقتصاديين في البلدين.

وحسب وزارة التجارة الجزائرية ستخصص الجلسة الأولى “الصباحية” من المنتدى تقديم عروض أعضاء الوفد الليبي حول احتياجات الجانب الليبي من المشاريع الاستثمارية في إطار إعادة إعمار ليبيا فيما ستخصص الجلسة الثانية “المسائية ” لعرض قدرات المؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة في مجال الشراكة، كما ستخصص جلسات اليوم الثاني الاحد لمواصلة العروض حول فرص الشراكة الثنائية.

ومن أبرز مجالات التعاون المعنية بالمنتدى ( حسب الصحيفة ” الطاقة والمنتجات الفلاحية والمواد الغذائية والآلات الصناعية والفلاحية والصحة و لمنتجات الصيدلانية ولإلكترونيك والتجهيزات الكهرومنزلية والأشغال العمومية ومواد البناء والورق والتربية والسياحة ومكاتب الدراسات والخدمات.

وسينظم على هامش المنتدى معرض خاص بالمنتجات الجزائرية من سلع وخدمات بقصر المعارض يومي الأحد والإثنين.

