“عون” يبحث إمكانية عودة الشركات النفطية الألمانية إلى ليبيا

ناقش وزير النفط والغاز محمد عون، مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا، أوليفير أوفتشا، تعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة.

كما بحث الطرفان؛ إمكانية عودة الشركات الألمانية العاملة في مجال النفط والغاز إلى ليبيا واستئناف عملها.

من جهته، أكد السفير الألماني، على رغبة بلاده في المساهمة والمساعدة في انتعاش مجالات الطاقة في ليبيا، بصفةٍ عامةٍ، وقطاع النفط والغاز، بصفةٍ خاصةٍ.

وفي سياق مفصل؛ بحث “عون”، في وقت سابق، مع رئيس النقابة العامة لعمال النفط؛ إمكانية تفعيل القرار المتعلق بزيادة المرتبات بنسبة 67٪، إضافة إلى التأمين الصحي للعاملين في المواقع الإدارية والإنتاجية وموانئ التصدير، كافةً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية