وزير الاقتصاد يُتابع سير العمل بمركز تنمية الصادرات

اطلع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، خلال زيارة تفقدية لمركز تنمية الصادرات؛ على سير العمل، ومتابعة أداء الإدارات والمكاتب بالمركز.

وتخلّل الجولة التفقدية، اجتماعٌ مُوسّعٌ، ضمّ مدير عام مركز تنمية الصادرات، بحضور نائب المدير العام ومديري الإدارات والمكاتب، حيث ناقش الحضور خطة عمل المركز للعام الجاري، وسُبل تنفيذها وتحقيق أهدافها.

من جهته، أشاد “الحويج” بجهود إدارة المركز في دعم الصناعة الوطنية، مؤكدًا على الدور البارز لمركز تنمية الصادرات، في رفع مستوى الصادرات المحلية غير النفطية، من خلال تنظيم معارض؛ تهدف إلى التعريف بالمنتجات الليبية، وإيجاد أسواق خارجية لها.

كما شدّد “الحويج” على ضرورة رفع مستوى التنسيق والتعاون، مع ديوان الوزارة والجهات التابعة؛ بما يُمكّنها من تنفيذ خطة عملها، الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوطين الصناعات بالمناطق كافة في الدولة، وذلك وفقًا لبيان الوزارة.

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