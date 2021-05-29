وزير الاقتصاد يدعو الجزائر إلى فتح المعبر الحدودي بين البلدين

أعلن وزير الخارجية الجزائرى “صبري بوقدوم” اليوم السبت عن بذل الجهود لفتح معبر الدبدابة الحدودي مع مدينة غدامس في وقت قريب وفتح خط بحري بين كلا البلدين.

كما نوه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” على أهمية تفعيل مجلس مشترك لأصحاب الأعمال الليبيين والجزائريين ورفع معدلات التبادل التجاري والتعاون بين البلدين.

وستستمر فعاليات المنتدى لمدة ثلاث أيام متضمنة لقاءات ثنائية بين الشركات الليبية والجزائرية وورش عمل، بالإضافة لمشاركة مجلس أصحاب الأعمال الليبيين في معرض “Sefax ” التجاري وإتاحة الفرص لأعضاء المجلس للتعريف بمؤسساتهم ومنتجاتهم وخدماتهم ضمن فعاليات الحدث .

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