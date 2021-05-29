محمد عون: الوزارة لها الأحقية في تطبيق قرار زيادة المرتبات بنسبة 67%

قال وزير النفط والغاز محمد عون خلال زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لقطاع النفط والغاز أنه لهم إستحقاق كامل في نظام مرتبات عادل ومجزي، والأحقية في تطبيق قرار زيادة المرتبات بنسبة 67%، فوجب تفعيل كل ما من شأنه تحقيق الرضاء الوظيفي لديهم.

وأضاف بالقول مؤكداً أن وزارة النفط والغاز تدعم المؤسسة الوطنية للنفط بما يحقق برامجها وأهدافها وتطلعاتها.

ومن جهته نوه وكيل وزارة النفط والغاز رفعت العبار على ضرورة الإهتمام بالعنصر البشري، وهم مستخدموا القطاع بجميع المواقع والحقول، وطالب في هذا الخصوص بتنفيذ وتفعيل قرار الزيادة فى مرتبات العاملين بالقطاع بنسبة 67% من مرتباتهم، والصادر منذ عام 2013، وبين بأن هذه زيادة مستحقة لما يقدمه العاملون من جهد وعمل فى مواقع عملهم.

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