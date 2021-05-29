ليبيا تسعى لتعزيز الاستثمار في القطاع النفطي مع الشركات النرويجية

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع لله، مع شركة “أكوينور” النرويجية؛ تعزيز التعاون المشترك في مجال الاستثمار في قطاع النفط والغاز؛ من أجل تطوير صناعة النفط في ليبيا، ونقل الخبرات.

وتضمن الاجتماع، الذي عُقد بمقر المؤسسة، مناقشة خُطط إعادة وتأهيل الحقول النفطية المتضررة من الحروب السابقة، بالإضافة إلى بناء القدرات، والتنسيق لبرامج التدريب التقنية؛ للرفع من كفاءة عاملي قطاع النفط، وتحريك عجلة التنمية بالبلاد.

بدوره، عبّر نائب الرئيس التنفيذي للشركة عن سعادته بتواجده في ليبيا ولقائه رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، مُبديًا رغبة الشركة في فتح آفاق التعاون في مجال الاستثمار، وإجراء الدراسات المكمنية لتطوير حقول النفط والغاز، مؤكدًا على أن هناك فرصًا كبيرةً للاستثمار.

وشارك في الاجتماع، من جانب شركة “أكوينور”؛ نائب الرئيس التنفيذي للشركة، ورئيس قطاع الاستكشاف والانتاج، ومديرة الإنتاج، بينما حضر من جانب المؤسسة؛ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة.

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