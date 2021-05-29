خاص..نائب رئيس نقابة معلمي طرابلس: زيادة المرتبات ستكون ضمن مرتب شهر يونيو أو يوليو ..تعرف على التفاصيل

قال نائب رئيس نقابة معلمي طرابلس “أشرف أبوراوي” في تصريح لصدى الاقتصادية اليوم السبت أنه تم التأكيد من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” على تضمين القانون رقم 4 لسنة 2018م في الميزانية التى سيقدمها للبرلمان بعد إجراء التعديلات عليها وفق ملاحظات أعضاء البرلمان.

وأضاف قائلاً: الزيادة ستكون ضمن مرتب شهر 6 أو 7، وأنهم في إنتظار اعتماد الميزانية بشكل رسمي بعد التأكيد من قبل السلطة التشريعية والتنفيذية، أي أن كل الأمور مطمئنة.

أما بخصوص امتناع الحكومة قبل الاجتماع عن هذه الزيادة وتضمين قانون رقم 4 وقولهم انها قيمة مرتفعة قال “أبوراوي”:هذه تصريحات غير رسمية لكن الاجتماع كان بحضور الرئيس ووزير المالية وأكدوا على أن القانون سيكون في الميزانية.

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