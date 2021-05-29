خاص..نائب رئيس نقابة معلمي طرابلس: زيادة المرتبات ستكون ضمن مرتب شهر يونيو أو يوليو ..تعرف على التفاصيل

قال نائب رئيس نقابة معلمي طرابلس “أشرف أبوراوي” في تصريح لصدى الاقتصادية اليوم السبت أنه تم التأكيد من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” على تضمين القانون رقم 4 لسنة 2018م في الميزانية التى سيقدمها للبرلمان بعد إجراء التعديلات عليها وفق ملاحظات أعضاء البرلمان.
وأضاف قائلاً: الزيادة ستكون ضمن مرتب شهر 6 أو 7، وأنهم في إنتظار اعتماد الميزانية بشكل رسمي بعد التأكيد من قبل السلطة التشريعية والتنفيذية، أي أن كل الأمور مطمئنة.
أما بخصوص امتناع الحكومة قبل الاجتماع عن هذه الزيادة وتضمين قانون رقم 4 وقولهم انها قيمة مرتفعة قال “أبوراوي”:هذه تصريحات غير رسمية لكن الاجتماع كان بحضور الرئيس ووزير المالية وأكدوا على أن القانون سيكون في الميزانية.
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