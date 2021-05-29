المصرف الإسلامي يعلن عن توفير منتجات مختلفة تساعد على تطوير الأعمال

أعلن المصرف الإسلامي الليبي عن توفير منتجات مختلفة لحسابات الشركات تساعد على تطوير الأعمال ونموها لفتح حساب (شركات) يمكنك التوجه لأقرب فرع إليك .

حيث يجب توفير المستندات المطلوبة منها: مراسلة رسمية من الشركة وطلب فتح حساب يذكر فيها المخول بالتوقيع، بالإضافة إلى صورة من النظام الأساسي وصورة من عقد التأسيس، صورة من اجتماع الجمعية العمومية التأسيسي وصورة من السجل التجاري ( سارية المفعول)، وكذلك الغرفة التجارية نسخة اصلية (سارية المفعول) مصحوبة بصورة من الرخصة التجارية (سارية المفعول) وصورة من شهادة التسجيل في سجل المستوردين ( خاصة بالشركات الاستيرادية) وصورة من بطاقة الرمز الاحصائي للشركة وصورة من الرخصة الصناعية ( بالنسبة للمصانع والشركات الصناعية ) وصورة من الرقم الوطني، جواز السفر، بطاقة شخصية للمخولين بالتوقيع على الحساب بالتوقيع وتعبئة ملف فتح الحساب كرت التوقيعات مطابقة المستندات طبق الأصل من محرر عقود .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية