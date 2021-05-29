وزارة الاقتصاد والتجارة تترأس المنتدى الاقتصادي الليبي الجزائري

إنطلقت فعاليات المنتدى الاقتصادي الليبي الجزائري اليوم السبت بمشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة وعدد من الجهات التابعة لها بفندق الأوراسي في دولة الجزائر.

حيث ترأس المنتدى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” وكذلك ضمَ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتشجيع الإستثمار وشؤون الخصخصة ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة المريسة ومدير عام المنطقة الحرة مصراتة ومدير عام مركز تنمية الصادرات وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة وإتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة وإتحاد الصناعة الليبي ومجالس أصحاب ورجال وسيدات الأعمال وعدد من شركات قطاعي العام والخاص.

ناقش المنتدى الليبي الجزائري عدد من الإتفاقيات المبرمة، وكذلك سُبل تطويرها وتفعليها وتعزيز التعاون في عدة المجالات ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى بحث آلية دعم القطاع الخاص والتشبيك بين رجال الأعمال، كما تضمن المؤتمر حلقة نقاش حول المشاريع الإستثمارية المستهدف تنفيذها ضمن الخارطة الإستثمارية لوزارة الاقتصاد والتجارة وتنفيذ وتفعيل المناطق الحرة بالدولة.

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