في إطار عودة الحركة الاقتصادية والتجارية بين ليبيا وتونس؛ أُقيم في تونس؛ الملتقى الاقتصادي الدولي لرجال الأعمال.

الملتقي، الذي أُطلق يومي 27، 28 من مايو الجاري؛ شارك فيه ما يزيد عن 600 مشارك من رجال الأعمال من تونس وليبيا، إضافةً إلى رؤساء بلديات وسياسيين من البلديْن، ومنظمات المجتمع المدني.

كما شهد توقيع أكثر من 12 اتفاقيةً بين شركاتٍ تونسيةٍ وليبيةٍ ومنظماتٍ واتحاداتٍ وغرفٍ تجاريةٍ، تشمل مجالات تعاون مختلفة، كما تم الإعلان عن إنشاء مجلس التعاون والتكامل الاقتصادي “الليبي- التونسي”.

بدوره، أكد رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، أن مثل هذه المبادرات تفتح المجال أمام المؤسسات الاقتصادية الخاصة لفتح الآفاق أمام المستثمرين الشبان؛ للمساهمة في العملية الاقتصادية، والاستفادة من التقنيات الحديثة؛ لتوسيع النسيج الاقتصادي وتنويعه.

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