الدبيبة يقوم بزيارة تفقدية لمستشفى طرابلس الجامعي

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم السبت بزيارة تفقدية لبعض أقسام مستشفى طرابلس الجامعي، بحضور وزير الصحة علي الزناتي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة.

تم خلال الزيارة الاطلاع على أحوال المرضى، واستمع لبعض الشكاوى المتعلقة بنقص الأدوية خاصةً أدوية الأورام، وأعطى الدبيبة تعليماته بأن تقوم وزارة الصحة بالعمل على توفيرها بأسرع وقت.

كما شدد على ضرورة توجيه الحالات المرضية التى يصعب علاجها بالمستشفى لوزارة الصحة ليتم علاجها بالخارج؛وأفادت بعض العناصر الطبية العاملة بالمستشفى بوجود نقص في العناصر الطبية المساعدة الأمر الذي يؤثر على جودة الخدمات التي يتلاقاها المواطنين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية