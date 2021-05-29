خلال زيارته إلى مستودع سبها النفطي… صنع الله يؤكد على استمرار وصول الوقود

قام نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح اليوم السبت بزيارة تفقدية رفقة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إلى مدينة سبها.

تم خلالها القيام بجولة في مستودع النفط بمطار سبها الدولي، ومستودع سبها النفطي لتفقد سير عمليات تزويد المستودعين بالوقود، والوقوف على المشاكل والصعوبات التي يعاني منها العاملين بالمستودعان وإيجاد الحلول المناسبة لضمان تزويد المنطقة بالوقود.

حيث أوضح أبوجناح على ضرورة تكاثف الجهود من قبل الجميع والعمل على استتباب الأمن من أجل توفير كافة الخدمات وإيجاد حل لكل الصعوبات التي تواجه المنطقة وأن الحكومة ستعمل كل ما بوسعها من أجل تحقيق هذا الأمر .

وفي سياق الزيارة ،تم الاجتماع بمجلس الأعيان والحكماء وعمداء البلديات بمنطقة الشاطئ، ومن جانبه قال صنع الله أن المؤسسة عازمة على إيصال الوقود إلى أهلنا بالجنوب بالرغم من كل الصعوبات ونأمل تحسن الوضع الأمنى حتى يتم ذلك بكل سلاسة كما أن المؤسسة تبذل قصارى جهدها من أجل أحداث التنمية المكانية للجنوب عبر برامج التنمية المستدامة مع شركائها حتى يعم الخير على الجميع .

وأضاف قائلاً أن الوقود سيستمر في الوصول وأن هناك قافلة أخرى تنطلق بعد غدا ، ومنطقة الشاطئ ستزود بشكل تلقائي دون دخول حصتها إلى مستودع سبها، وسيصل تباعاً للجنوب وأن هناك خطة لتزويد الغاز لمناطق الجنوب.

كما أشار صنع الله إلى أن المؤسسة ستعمل على تنفيذ بعض المطالب وحل بعض المختنقات عبر برامج التنمية المستدامة ووفق ما اتيح لها من امكانيات ومتى توفرت الميزانيات اللازمة لذلك.

وأكد بأن منطقة أدري الشاطئ ستكون أحد مناطق عمليات المؤسسة التي ستستهدفها إدارة التنمية المستدامة لتنفيذ العديد من البرامج بالبلدية.

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