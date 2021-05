سجلت صادرات النفط والمنتجات البترولية الروسية للولايات المتحدة، في شهر مارس الماضي، رقما قياسيا على مدار الـ12 عاما الماضية.

وبحسب البيانات والأرقام الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية (EIA)، فإن روسيا أصبحت ثاني أكبر مصدر للنفط والمنتجات النفطية للولايات المتحدة.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة عن زيادة حجم واردات المواد الخام من روسيا في شهر مارس بـ1.8 مرة مقارنة بشهر فبراير، إلى 22.938 مليون برميل، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2009، بحسب ما نقلت وكالة أنباء “نوفوستي” الروسية.

The post تسجيل أرقام قياسية لصادرات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا