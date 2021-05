«سوناطراك» الجزائرية تُبدي استعدادها لتطوير علاقات التعاون مع الشريك الليبي

أكد المدير العام لمجمع “سوناطراك” الجزائري توفيق حكار، استعداد مؤسسته لتطوير علاقات تعاون متميزة مع الشريك الليبي في مجال تطوير الصناعة البترولية والغازية في البلدين.

ونقلت الإذاعة الجزائرية عن حكار قوله، خلال مشاركته في أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي المنعقد في العاصمة الجزائر، إن مجمع “سوناطراك” على استعداد كامل لتطوير علاقات متميزة مع الشريك الليبي لإرساء أسس شراكة اقتصادية مربحة للطرفين وتطوير الصناعة البترولية والغازية في البلدين.

كما قدم حكار لمحة عامة عن مجمع “سوناطراك” وقدرات فروعه في مجال الخدمات البترولية، مؤكدا في كلمته، على الخبرة العالية للمجمع في مختلف نشاطات المحروقات من المنبع إلى المصب والتي يمكن الاستفادة منها في دولة ليبيا الشقيقة.

يُذكر أن المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي، الذي افتتحت أشغاله أمس السبت، بمشاركة حوالي 400 متعامل اقتصادي من البلدين، يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجزائر وليبيا وبحث فرص الشراكات الثنائية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية في البلدين.

و”سوناطراك” هي شركة عمومية جزائرية شكلت لاستغلال الموارد البترولية في الجزائر هي الآن متنوعة الأنشطة تشمل جميع جوانب الإنتاج الاستكشاف والاستخراج والنقل والتكرير، وقد نوعت في أنشطتها البتروكيمياويات وتحلية مياه البحر.

وتحتل الشركة المركز الثاني عشر في ترتيب شركات النفط في العالم في التقرير الدولي لأفضل 100 شركة نفطية للعام 2004 حسب ما أورده بيان صدر عن وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، والمركز الأول في أفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، وثاني أكبر مصدر لغاز الطبيعي المسال وغاز النفطي المسال وثالث مصدر للغاز الطبيعي في العالم.

