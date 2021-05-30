مجلس الأعمال التونسي الليبي: السوق الليبي بحاجة إلى 500 ألف عامل تونسي

قال رئيس مجلس الأعمال التونسي الليبي، عبد الحفيظ السكرافي، إن التقديرات الأولية لعقود الشغل في ليبيا تشير إلى زيادة حصة تونس بمقدار 20 % بعد ازدياد الطلب على عدد من الاختصاصات الطبية والخدماتية والمهن المتعلقة بالبناء والنفط، مقدرا حاجة السوق الليبي إلى نصف مليون عامل تونسي.

وأضاف السكرافي، في تصريحات “لصحيفة العربي الجديد” السبت، أن ما لا يقل عن 50 ألف تونسي التحق للعمل في ليبيا الفترة الماضية، متوقعا أن يساعد التحسنّ المترقب لسعر صرف الدينار الليبي وتعافي العملة تدريجيا التونسيين على الذهاب للعمل هناك، حيث إن السعر الحالي لا يشجع العمالة التونسية على العمل في ليبيا، وفق قوله .

وأشار السكرافي إلى أن العقود التجارية المزمع توقيعها بين البلدين تزيد من الطلب الليبي على منتجات صناعية تونسية، وتوسع قدرة المصانع على استيعاب يد عاملة إضافية؛ لتلبية الطلب الليبي، متوقعا حدوث طلب ليبي على سلع تونسية تحرك القطاع الصناعي التونسي؛ ما يسهم في ترميم تأثيرات جائحة كورونا، حسب تعبيره .

يذكر أن نسبة البطالة في تونس كانت ارتفعت خلال الربع الرابع من عام 2020 إلى 725.1 ألف عاطل من مجموع السكان النشطين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية