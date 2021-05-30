وزير العمل والتأهيل يناقش جملة من المواضيع مع وزير العمل والتشغيل الجزائري

اجتمع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد الرضا” اليوم الأحد 30 مايو 2021م ، مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري “الهاشمي جعبوب”، على هامش زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” إلى الجمهورية الجزائرية.

تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع منها: إعادة إحياء وتفعيل اتفاقيات التعاون المشترك في مجال التشغيل والعمل والتدريب المهني، وكذلك الاستعانة بالخبرات في مجال النفط والغاز والكهرباء والصناعات الثقيلة منها: الاسمنت وصناعة الحديد والصلب.

كما تم التطرق إلى المناقشة حول إمكانية الاستفادة من الخبرات والتجارب الجزائرية في القطاعين العام والخاص فيما يخص ملف التدريب والتكوين .

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