لجنة التسعيرة بشركة الجوف للتقنية النفطية تجتمع مع شركة أكاكوس عبر الدائرة المغلقة

اجتمع رئيس لجنة التسعيرة بشركة الجوف للتقنية النفطية “عبدالرحمن العمامي” اليوم الأحد، ومدير إدارة العمليات “هلال البسكري” وبحضور أعضاء لجنة التسعيرة ورؤساء الأقسام بالعمليات، مع مختصي شركة أكاكوس عبر الدائرة المغلقة بمشاركة رئيس قسم خدمات الزبائن والترويج وعضو لجنة التسعيرة .

تناول الاجتماع مناقشة بنود الخدمات والتسعيرة بعد تغيير سعر الصرف وتأثيره على الخدمات المقدمة من شركة الجوف للتقنية النفطية إلى شركة أكاكوس، وكذلك في ظل سعر الصرف الجديد لتضمين ملاحظات شركة اكاكوس وحثهم على إعتماد التسعيرة بشكل عاجل للعمل بها بشكل فوري .

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