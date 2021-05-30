اختتام فعاليات المنتدى الاقتصادي “الليبي- الجزائري”

اختُتمت فعاليات المنتدى الاقتصادي الليبي الجزائري، المنعقد في الجزائر، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج.

وناقش المنتدى عدداً من الاتفاقيات المبرمة وسُبل تطويرها وتفعيلها، إضافة لتعزيز التعاون المشترك ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، وبحث آلية دعم القطاع الخاص والتشبيك بين رجال الأعمال، كما تخلل المنتدى حلقة نقاش حول المشاريع الاستثمارية المستهدف تنفيذها ضمن الخارطة الاستثمارية لوزارة الاقتصاد والتجارة، وتنفيذ وتفعيل المناطق الحرة بالدولة.

إلى جانب ذلك، تضمن المؤتمر معرضاً للمنتجات الليبية والجزائرية، بمشاركة عدد من الشركات الليبية المُمثلة عن القطاع الخاص.

وبحسب بيان الوزارة، فإن هذه المشاركة تأتي في إطار تنفيذ الخارطة الاستثمارية للوزارة لدعم الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتنفيذ مشاريع استثمارية من خلال الشراكة بين القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وشارك في فعاليات المنتدى وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج رفقة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة المريسة، والمدير العام للمنطقة الحرة مصراتة، والمدير العام لمركز تنمية الصادرات، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحاد الصناعة الليبي، ومجالس أصحاب ورجال وسيدات الأعمال، وعدد من شركات القطاع العام والخاص.

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