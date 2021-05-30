وزير الحكم المحلي يناقش مشاكل مهجري مرزق مع حكماء وأعضاء البلدية

اجتمع وزير الحكم المحلي “بدرالدين التومي” يوم أمس السبت مع وفداً من حكماء وأعيان بلدية مرزق وعددا من أعضاء مجلسها البلدي.

تم خلال الاجتماع مناقشة الاحتياجات الأساسية لسكان البلدية وسبل توفيرها في الفترة القادمة، وأيضاً إيجاد حلول للمشاكل والصراعات لوحدة النسيج الاجتماعي ، وذلك انطلاقا من مبدأ رد الحقوق والمظالم وإرساء دعائم المصالحة المجتمعية ، ويأتي ذلك كخطوة مبدئية في سبيل إرجاع المهجرين وإنهاء معاناتهم.

ومن جهته أكد التومي على أن إنهاء الصراعات وإحلال المصالحة أمر مهم يسهم بشكل كبير في تذليل الصعوبات الخدمية.

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