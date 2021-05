اختتام المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم

أُختتم اليوم الأحد، المنتدى الإقتصادي الجزائري الليبي، بإمضاء مذكرة تفاهم بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي.

كما تم إمضاء إتفاقية شراكة بين الشركة الجزائية “بالما” وشركة “النسيم” الليبية، في مجال الحليب ومشتقاته.

وناقش المنتدى عددا من الاتفاقيات المبرمة وسبل تطويرها وتفعيلها، إضافة لتعزيز التعاون المشترك ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدي.

إلى جانب ذلك، تضمن المؤتمر معرضا للمنتجات الجزائرية والليبية.

