«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار (الاحد 30 مايو 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 30 مايو 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.4534 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.4296 دينار، والجنيه الاسترليني 6.3185 دينار، والليرة التركية 0.5201 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.1875 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2125 دينار، والدينار التونسي 1.6331 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاحد 30 مايو 2021:

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