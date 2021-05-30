إدارة شركة الزاوية تُتابع مشاريع الصيانة بمصنع أسفلت بنغازي

اطّلع عضو لجنة الإدارة الفنية والهندسة والمشروعات التابع لشركة الزاوية لتكرير النفط، رفقة المدير التنفيذي لشركة الإتقان للخدمات النفطية والبحرية، على آخر مستجدات المشروع التي تُشرف عليه شركة الإتقان، والخاص بتوريد وتركيب غلايتين لمصنع أسفلت بنغازي.

وفي غضون ذلك، بحث عضو لجنة الإدارة الفنية بشركة الزاوية مع الشركة العالمية لخدمات الكهرباء جيسكو، آخر مستجدات الصيانة لمشروع وحدة التحلية بالمصنع، إذ أكد الطرفان على ضرورة تسريع عملية الإعداد للاستلام المبدئي وذلك لضمان استمرارية تشغيل المصنع.

وشارك في الاجتماعات، مدير شركة جيسكو فرع بنغازي، ورئيس لجنة العطاءات الرئيسية بالشركة ومدير مصنع أسفلت بنغازي ومدير إدارة المشروعات ومراقب التشغيل والصيانة بالمصنع، ومنسق هندسة المنشآت وعدد من المختصين بمصنع أسفلت بنغازي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية