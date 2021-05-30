وزير الاقتصاد والتجارة يناقش مع وزير المالية الجزائري جملة من المواضيع

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية ” محمد الحويج” اليوم الأحد، مع وزير المالية بحكومة الجمهورية الجزائرية “أيمن بن عبد الرحمن” .

تم خلال الاجتماع بحث سُبل تعزيز ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين وكذلك الاسراع في فتح المنفذ الحدودي (الدبداب) حيث يمثل منطقة اقتصادية بمدينة غدامس، وبالإضافة إلى العمل على إعادة دراسة وتقييم وتحديث الإتفاقيات التجارية والاقتصادية، وكذلك إتفاقية الإزدواج الضريبي بالتنسيق مع وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية.

ونوقش الاجتماع أيضا آلية خلق شراكة تجارية بين الفعاليات الاقتصادية الليبية والجزائرية وتفعيل دور القطاع الخاص في البلدين؛ وكذلك العمل على تكثيف زيارات الوفود التجارية وإقامة معارض مشتركة متخصصة وإنشاء قنوات تواصل دائمة بين المسؤولين واللجان الفنية للوقوف على أي تطورات ومستجدات في مجالات الإقتصاد والتجارة.

ومن جهته أكد الوزير على أهمية تفعيل البنك الليبي الجزائري والقيام بدوره التجاري بمساهمة المؤسسات العامة والخاصة وتسهيل الإجراءات المالية أمام المتعاملين في البلدين.

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