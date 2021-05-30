اقتصاد

خاص: مراسلة أمين ديوان مجلس الوزراء بعدم عقد اجتماعات الجمعية العمومية لأي شركة إلا بالتنسيق.. تعرف على التفاصيل

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة أمين عام ديوان مجلس الوزراء إلى مجالس إدارة المؤسسات والشركات والأجهزة المملوكة للدولة.

ونصت المراسلة على عدم عقد اجتماعات الجمعية العمومية لأي شركة إلا بالتنسيق مع مستشار رئيس مجلس الوزراء “عبد السلام مولود” .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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