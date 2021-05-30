خاص: مراسلة أمين ديوان مجلس الوزراء بعدم عقد اجتماعات الجمعية العمومية لأي شركة إلا بالتنسيق.. تعرف على التفاصيل

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة أمين عام ديوان مجلس الوزراء إلى مجالس إدارة المؤسسات والشركات والأجهزة المملوكة للدولة.

ونصت المراسلة على عدم عقد اجتماعات الجمعية العمومية لأي شركة إلا بالتنسيق مع مستشار رئيس مجلس الوزراء “عبد السلام مولود” .

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