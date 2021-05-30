اقتصاد

مجمع سوناطراك الجزائري: مستعدون لتطوير الصناعة البترولية في ليبيا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

أكد المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، استعداد المجمع لتطوير علاقات متميزة مع الشريك الليبي، لإرساء أسس شراكة اقتصادية مربحة للطرفين، وتطوير الصناعة البترولية والغازية في البلدين.

وقال حكار خلال مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي الذي انعقد أمس بالجزائر، بحسب منشور لمجمع سوناطراك على صفحته على فيسبوك، إن للمجمع خبرة عالية في مختلف نشاطات المحروقات من المنبع إلى المصب، يمكن الاستفادة منها في دولة ليبيا الشقيقة.

يذكر أن المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي، هدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجزائر وليبيا وبحث فرص الشراكات الثنائية المتاحة بين مختلف القطاعات الاقتصادية في البلدين.

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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