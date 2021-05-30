إلى حين الفصل في المناصب السيادية .. النوير يطالب المالية عدم إتخاذ أي إجراءات بحسابات هيئة مكافحة الفساد دون الرجوع إلى النواب

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة النائب الأول بمجلس النواب “فوزي النوير” إلى وزير المالية حيال الخطاب الصادر عن مدير شؤون الرئاسة بمجلس النواب والمحال من خلاله خطاب رئيس اللجنة المؤقتة لتسوية أوضاع الموظفين للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المنطقة الشرقية والممثل القانوني لها .

وقال النوير أنه بناءً على التكليفات الصادرة بشأن استمرارية نعمان الشيخ برئاسة الهيئة من النواب ونظراً لوجود الانقسام الحاصل بالمؤسسات المتمثلة في ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد طالب النوير وزير المالية عدم اتخاذ أي إجراءات بدون الرجوع إليه بشأن كافة حسابات هيئة مكافحة الفساد إلى حين الفصل في توحيد المناصب السيادية .

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