وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية يؤكد على دعم الوزارة للقطاع الخاص

اجتمع وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية “أحمد أبوهيسه” اليوم الأحد مع مدير عام المؤسسة الوطنية للتعدين ،ورئيس مجلس إدارة شركة الهضاب لصناعة وإنتاج مواد البناء ،و مدير إدارة التعدين بالشركة.

حيث أطلع أبوهيسه على الخطوات التنفيذية لإنشاء مشروع إسمنت هضاب نالوت بطاقة 2 مليون 650 ألف طن سنويا ، وانشاء مصنع لإنتاج الألواح الشمسية الخاصة بإنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة 500 ميقا وات سنويا ، وإنتاج 400 بطارية ليثيوم يومياً والمستخدمة لتخزين الطاقةالشمسية ، وإنتاج 1000 بطارية يوميا المستخدمة في المركبات الالية.

هذا وتم خلال الاجتماع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتدشين المشروعين .

وفي الختام أكد أبوهيسه على أن الوزارة ستدعم القطاع الخاص لإقامة صناعات منافسة بوجود خطة وأهداف تسعى الوزارة لتحقيقها بتظافر الجهود وتكاثف الأيادي والاستفادة من الخبرات الليبية.

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