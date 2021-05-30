صنع الله: الوقود والغاز سيستمر في الوصول إلى الجنوب

أخبارليبيا24

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إن الوقود سيستمر في الوصول إلى مناطق الجنوب الليبي.

وأوضح صنع الله في تصريحات السبت أن هناك قافلة أخرى تنطلق الإثنين، مضيفًا أن منطقة الشاطئ ستزود بشكل تلقائي دون دخول حصتها إلى مستودع سبها.

وأشار رئيس المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن الغاز سيصل تباعا للجنوب، مؤكدًا أن هناك خطة لتزويد الغاز لمناطق الجنوب.

وأفاد صنع الله أن المؤسسة الوطنية للنفط ستعمل على تنفيذ بعض المطالب وحل بعض المختنقات عبر برامج التنمية المستدامة ووفق ما أتيح لها من إمكانيات ومتى توفرت الميزانيات اللازمة لذلك.

وذكر رئيس المؤسسة أن هذا من أبسط الأشياء التي يمكن تقديمها لأهل الجنوب، لافتًا إلى أن منطقة “أدري” ستكون إحدى مناطق عمليات المؤسسة التي ستستهدفها إدارة التنمية المستدامة لتنفيذ عدد من البرامج بالبلدية.