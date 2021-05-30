صنع الله: “إدري” ومحيطها أصبحت منطقة عمليات نفطية

وقف نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، خلال زيارة إلى بلدة إدري في وادي الشاطئ، على متطلبات البلدية، وتابعا دراسة إنشاء مصفاة نفطية بالجنوب في منطقة التنقيب الواقعة غربي إدري بمسافة 40 كلم.

وتحدّث صنع الله إلى أهل إدري ومسؤوليها، مؤكداً أن البلدة ومحيطها أصبحت منطقة عمليات نفطية مثلها مثل البريقة والواحات الشرقية وعموم الهلال النفطي وغيرها من مناطق نفطية شرقاً ووسطاً وغرباً.

وأشار صنع الله إلى أن عدم اعتماد الميزانية يُعرقل سير العمل في المؤسسة فيما يخص تدشين مواقعها الجديدة، وتنفيذ التنمية المستدامة للمناطق المأهولة.

ووعد صنع الله بأن تعمل المؤسسة الوطنية للنفط على تنفيذ بعض المطالب، وحل بعض المختنقات عبر برامج التنمية المستدامة وفق الإمكانات ومتى توافرت الميزانيات اللازمة.

وأكد أن إدري إحدى مناطق عمليات المؤسسة التي ستستهدفها إدارة التنمية المستدامة لتنفيذ العديد من البرامج لصالح المواطن فيها، وبالنسبة لعموم مدن وبلدات وادي الشاطئ.

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