رسو عدد من السفن التجارية المحملة بالبضائع والسلع بميناء بنغازي البحري

بنغازي 30 مايو 2021 (وال)- رست بميناء بنغازي البحري اليوم الأحد، سفينة نقل الحاويات (تاليا أف) الخط الملاحي MSC الوكيل الملاحي شركة مديترينيان للملاحة، على متنها عدد 187 حاوية بضائع متنوعة وشحن عدد 157 حاوية فارغة.

وقال المتحدث بإسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي، إن السفينة (شارلوت) الخط الملاحي MSC الوكيل الملاحي شركة مديترينيان للملاحة رست بالميناء، على متنها نحو 214 حاوية بضائع وسلع مختلفة وشحن عدد 252 حاوية فارغة.

وأضاف الشهيبي أن السفينة( بريب ستار) الوكيل الملاحي شركة طلميثة للملاحة رست بالميناء، على متنها عدد 11 حاوية بضائع مختلفة، كما رست سفينة نقل الحبوب (كورموران) الوكيل الملاحي شركة شواطئ بنغازي للملاحة، على متنها 5176 طن من حبوب الشعير. (وال) ع ع/ ر ت

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