الدبيبة يشارك في افتتاح المعرض الجزائري الليبي

أخبار ليبيا 24

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، رفقة رئيس الحكومة الجزائرية، عبد العزيز جراد، في افتتاح المعرض الجزائري الليبي المشترك، أمس الأحد، في العاصمة الجزائر.

وبحسب بيان وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، تفقد الدبيبة المعرض، الذي تستمر فعالياته حتى اليوم الإثنين، حيث اطلع على المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات والمصانع الليبية والجزائرية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن المعرض الجزائري الليبي يأتي في إطار تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، ودعم المنتجات المحلية وإيجاد أسواق خارجية لها.

ورافق الدبيبة خلال جولته بالمعرض عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات بالحكومة ورؤساء الاتحادات الأهلية والمدنية المتخصصة في مجالات الاقتصاد والصناعة والزراعة.