اقتصاد

وزارة المالية تصدر إعلاناً للجهات الممولة من الخزانة العامة

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 31 مايو 2021 (وال) – أصدرت إدارة الميزانية في وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، إعلاناً للجهات الممولة من الخزانة العامة.

وجاء في نص الإعلان:

على الجهات العامو الممولة من الخزانة العامة التواصل مع إدارة الميزانية على البريد الإلكتروني ([email protected])، وهو الخاص بالإدارة والذي سيتم التعامل به لاستلام الكشوفات التحليلية الشهرية وتحويل بيانات المرتبات للجهات شهرياً.

ملاحظة: (على جميع الجهات إرسال رسالة رسمية على نفس الإيميل متضمنة الإيميل المعتمد من رئيس الجهة والمراقب المالي) (وال – طرابلس) ر ع / هــ ع

 

 

 

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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