أسعار النفط ترتفع بفعل تحسن توقعات الطلب

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، مدعومة بتوقعات إيجابية لنمو الطلب على الوقود في ربع السنة القادم.

يأتي ذلك بينما يتطلع المستثمرون إلى اجتماع “أوبك+” هذا الأسبوع لمعرفة كيف ستكون استجابة المنتجين، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وبحلول الساعة 06:14 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.7 بالمئة إلى 69.22 دولار للبرميل، وسجل الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” مستوى عند 66.87 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.8 بالمئة.

ويتجه كلا العقدين صوب تحقيق مكاسب للشهر الثاني على التوالي، مع توقع المحللين نمو الطلب على النفط بمعدلات تفوق المعروض، رغم قرب عودة صادرات الخام والمكثفات الإيرانية.

وتجري إيران محادثات مع القوى العالمية منذ أبريل 2021، إذ تعكف الأطراف على دراسة خطوات من طهران وواشنطن تجاه العقوبات والأنشطة النووية، مقابل الالتزام الكامل باتفاق 2015 النووي.

وقال محللو بنك “أيه إن زد”: “نتوقع للطلب أن يتجاوز العرض في حدود 650 ألف برميل يوميا و950 ألف برميل يوميا، في الربعين الثالث والرابع على الترتيب من هذا العام”.

وأضافوا: “ذلك يشمل زيادة إنتاج إيران 500 ألف برميل يوميا”.

وتجتمع مجموعة “أوبك+” غدا الثلاثاء، حيث من المتوقع ألا تحيد المجموعة عن خططها لتخفيف تخفيضات المعروض تدريجيا.

