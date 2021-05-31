«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار (الاثنين 31 مايو 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 31 مايو 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.4529 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.4299 دينار، والجنيه الاسترليني 6.3173 دينار، والليرة التركية 0.5199 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.1873 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2123 دينار، والدينار التونسي 1.6329 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 31 مايو 2021:

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