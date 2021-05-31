خلال لقائه مع رئيس الجمهورية الجزائرية: الدبيبة يؤكد على تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات

التقى رئيس الجمهورية الجزائرية “عبدالمجيد تبون” ، يوم أمس الأحد برئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” ووفد وزاري، بقصر المرادية بالعاصمة الجزائر.

كما أبدى الدبيبة رغبة ليبيا في تعزيز علاقاتها مع الجزائر وتطويرها في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات، لتحقيق التنمية الشاملة، ولمواجهة التدخلات السلبية في المنطقة، موضحا أن هذا التعاون في مجال الطاقة يدعوا إلى تعميقها بتفعيل اتفاقيات إنتاج ونقل الطاقة الكهربائية.

ومن جانبه أكد تبون على الاستعداد لفتح المجال الجوي واستئناف الرحلات من وإلى ليبيا و فتح المنافد البرية بالنسبة للتبادل التجاري ونقل البضائع والتعجيل بفتحها بالنسبة للمسافرين بعد تقييم الوضع الأمني، مشيرًا إلى أن إمكانية التعاون في المجال الصحي ودعم كوادره بعناصر طبية وطبية مساعدة متخصصة.

وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على عودة شركة سونطراك لاستئناف العمل في مجال استكشاف النفط بحوض غدامس.

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