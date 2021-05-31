ليبيا تسعى لتفعيل الاتفاقيات التجارية والاقتصادية مع الجزائر

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، ووزير المالية الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، سبل التعاون المشترك بين البلدين.

كما ناقش الوزيران خطط زيادة مستوى التبادل التجاري بين البلديْن إضافة إلى الإسراع في فتح المنفذ الحدودي “الدبداب” والعمل على إعادة دراسة وتقييم وتحديث الاتفاقيات التجارية والاقتصادية إلى جانب مناقشة بنود اتفاقية الازدواج الضريبي، بالتنسيق مع وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية.

إلى جانب ذلك، بحث الطرفان آلية خلق شراكةٍ تجاريةٍ بين الفعاليات الاقتصادية الليبية والجزائرية، وتفعيل دور القطاع الخاص في البلديْن، والعمل على تكثيف زيارات الوفود التجارية، وإقامة معارض مشتركة متخصصة، وإنشاء قنوات تواصل دائمة بين المسؤولين واللجان الفنية؛ للوقوف على أي تطورات ومستجدّات في مجالات الاقتصاد والتجارة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية