“أوبك+” تستعدّ لعقد اجتماع لإعادة تقييم أسواق النفط

تستعدّ منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها “أوبك بلس”، لعقد اجتماعٍ مُوسّعٍ، غدًا الثلاثاء؛ وذلك لإعادة تقييم أسواق النفط.

المنظمة؛ كانت قد امتنعت عن استخراج ملايين براميل النفط يوميًا؛ وذلك لتفادي إغراق السوق في ظل تفشي الفيروس، وإضافةً إلى ذلك؛ فقد قامت في مايو بزيادة إنتاجها من الخام مع بدء تعافي الاقتصاد، مستغلةً حملات التطعيم ضد الوباء، وستقوم “أوبك بلس”، غدًا، بإعادة تقييم هذه السياسة، مع احتمال تمديدها، اعتبارًا من أغسطس القادم.

يُشار إلى أن أسواق النفط تلقّت ضربةً قويةً في مايو، متأثرةً بازدياد الإصابات في الهند، التي تحتلّ المرتبة الثالثة بين الدول المستهلكة للنفط بعد الولايات المتحدة والصين.

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