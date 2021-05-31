استعداداتٌ لتأسيس معهد متخصّص في الصناعات النفطية بسبها

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع رئيس لجنة الإدارة بمعهد النفط للتأهيل علي الذيب، بحضور مدير عام الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بالمؤسسة محمد أبو لعج؛ خُطط تأسيس معهد نفطي متخصص في الصناعات النفطية بسبها.

وتضمن الاجتماع، الذي عُقد بمقر المؤسسة؛ بحث حاجة المناطق الجنوبية الماسة لوجود معهد نفطي يساهم في تدريب وتأهيل أبناء مناطق الجنوب، بما يسدّ احتياجات شركات القطاع العاملة في المناطق الجنوبية من العمالة الفنية المتخصّصة، ويساعد في توطين واستقرار العمالة.

وأصدر “صنع الله” تعليماته للإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية؛ للبدء في دراسة ووضع خطة شاملة ومدروسة للبت في تنفيذ هذا المشروع الحيوي، الذي يُشكّل خطوة مهمة على طريق إحداث التنمية المكانية، وبناء القدرات والكفاءات للشباب، بمناطق الجنوب.

بدوره، أكد “أبو لعج” أن الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية ستقوم بالتنسيق مع معهد النفط للتأهيل والتدريب، لإعداد دراسة شاملة وخطة واضحة لتأسيس معهد نفطي متخصص في الصناعات النفطية بسبها، وسيتمّ اختيار التخصصات الفنية المناسبة للدراسة بهذا المعهد.

إلى جانب ذلك، ناقش الحضور موضوع تحديث المناهج التعليمية بالمعهد، منها مناهج أقسام العمليات ” الحفر، الانتاج، والتشغيل”، ووفقًا لبيان المؤسسة؛ فقد حصلت المؤسسة على عرضٍ من قبل معهد جنوب ألبيرتا بكندا “SAIT” لاعتماد هذه المناهج، على غرار الأقسام التي سبق اعتمادها من قبل معهد شمال البرتا بكندا “NAIT”.

وقد تم الاتفاق على أن تتولى الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بالمؤسسة دراسة هذا العرض، واتخاذ الإجراءات اللازمة للاعتماد.

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