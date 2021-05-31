فورميكي: الدبيبة يوجه نداء إلى إيطاليا لإعادة إنعاش اقتصاد البلاد

نشرت مجلة فورميكي الإيطالية صباح اليوم الأثنين في إشارة إلى أن تعتمد حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة على أفضل شريك لها إيطاليا لإنعاش اقتصاد البلد العضو في منظمة أوبك للنفط وتقديم الخدمات إلى السكان والشروع في إعادة الإعمار بعد الصراع، هذا هو النداء الذي أطلقه اليوم عبد الحميد الدبيبة رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية في كلمته في المنتدى الاقتصادي .

وشدد الدبيبة في حديثه على وجود رغبة في إعادة بناء البلد وإعادة الشركات الإيطالية التي كانت موجودة في الماضي وإزالة العقبات، لا سيما انعدام الأمن التي تمنع الشركات من العمل في بلد، وتابع الدبيبة بالقول: أجرى وزراؤنا محادثات مع نظرائهم الإيطاليين ونأمل أن يتم العثور على نقاط إيجابية بشأن التجارة وإعادة فتح المجال الجوي بين بلدينا، هذا التحدي صعب حقًا.

وأضاف الدبيبة دخلنا هذه الساحة لكننا نريد إعادة بناء بلدنا بشكل أفضل من ذي قبل ونحتاج إلى شركاء لإعادة الإعمار .

وأكد أن المهمة في روما تهدف إلى البحث عن شركاء في إيطاليا نحن بحاجة إلى مستشفيات ومدارس وبنية تحتية نفطية هدفنا، هو إنتاج 3-4 مليون برميل من النفط يومياً .

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