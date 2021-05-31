الجزائر تدعو للتعاون مع ليبيا لاستغلال الطاقة الشمسية في الصحراء

دعا رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد، الاثنين، إلى إقامة تعاون وثيق مع ليبيا؛ لتطوير المشاريع المشتركة والمدمجة في ميدان الطاقات المتجددة النابعة من الطاقة الشمسية.

وأكد جراد- خلال تدشين معرض الإنتاج الوطني بمناسبة المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي- أهمية مساحة الصحراء التي يتوفر عليها البلدان، مقترحاً أن تقوم بلاده بتسويق الطاقة المتجددة المنتجة نحو ليبيا؛ من أجل تصديرها نحو البلدان الأخرى عبر ترابط الشبكات الكهربائية، وفقا لصحيفة ا”لنهار الجديد” الجزائرية.

وشدد جراد على أهمية تسويق المنتجات الجزائرية في ليبيا وجودتها وتصديرها في السوق الليبية، وتصديرها على نطاق أوسع نحو البلدان الإفريقية.

يُشار إلى أن وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم قال، السبت الماضي، إن بلاده بصدد وضع الترتيبات اللوجستية والتقنية الأخيرة؛ لفتح معبر “الدبداب ” الحدودي مع ليبيا، مشدداً على ضرورة تشجيع تدفق الاستثمارات المتبادلة وإنشاء الشراكات بين البلدين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية