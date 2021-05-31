الحديد والصلب: أسعار الحديد ارتفعت بنسبة 16% وقابلة للزيادة إذا لم يُلغ تصدير الخردة

قال رئيس مجلس ادارة شركة الحديد والصلب محمد الفقيه، إن منتجات الشركة زادت بنسبة 16%؛ بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والمواد الخام عالميا.

وأضاف الفقيه، في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية للشركة، الأحد، أن أسعار الخردة في السوق الليبي قفزت من 150 دينار للطن إلى 700 دينار؛ بعد إصدار وزارة الاقتصاد قرارها الأخير بفتح الباب على مصراعيه لتصدير الخردة.

وأكد الفقيه أن الشركة سوف تلجأ إلى رفع أسعارها من جديد بنسبة 20% في حال لم يتم إلغاء قرار وزارة الاقتصاد لتصدير الخردة وإيقاف التصدير، مشيرا إلى أنه في حال عدم رفع الأسعار محليا بعد ارتفاع أسعاره عالميا سيفتح باب التهريب للدول المجاورة، ما سينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني.

يذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة أًصدرت سنة 2019 قرارا يسمح للشركات المحلية بتصدير عدد من أنواع من الخردة بالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة والزراعة.

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