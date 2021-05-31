ليبيا والجزائر تُوقّعان اتفاقية تعاون اقتصادي

وقّع رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، مع المدير العام لغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وهيبة بهلول، اتفاقية تعاون اقتصادي.

الاتفاقية، التي تم توقيعها ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي “الجزائري- الليبي”؛ تضمنت تمكين التبادل التجاري بين الغرف التجارية بالبلديْن؛ لتشجيع ورعاية المنتديات والمؤتمرات التجارية والصناعية.

إضافةً لمناقشة إمكانية إنشاء مشاريع اقتصادية تنموية في ليبيا، بالتعاون مع الجزائر في مجالات عدة، منها مجال الطاقة المتجددة والأمن الغذائي، والتأكيد على إعادة افتتاح معبر الدبداب الحدودي بين ليبيا والجزائر؛ لسهولة التنقل التجاري بين البلديْن، إضافةً إلى استئناف الملاحة الجوية والبحرية، ممّا يُساهم في إنعاش اقتصاد الدولتيْن.

جديرٌ بالذكر أن “الرعيض” كان قد استقبل السفير الجزائري لدى ليبيا، كمال عبد القادر حجازي، بمقر الاتحاد، منتصف مايو الماضي؛ وذلك لمناقشة التعاون “الليبي- الجزائري”، ومناقشة برنامج وأهداف المنتدى الاقتصادي “الجزائري- الليبي”.

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