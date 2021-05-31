خاص: المركزي يكشف عن اجتماع هام سيعقد الأربعاء القادم مع مدراء المصارف ..تعرف على بنوده

كشف مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية حصرياً عن اجتماع هام يوم الأربعاء القادم يعقد بمصرف ليبيا المركزي مع مدراء المصارف التجارية لمناقشة خطة عمل موضوعة من قبل المصرف المركزي لضمان توفر السيولة بكافة فروع المصارف التجارية لتمكين زبائن المصارف من سحب مرتباتهم واحتياجاتهم من السيولة .

وبحسب المصدر سيتم في هذا الاجتماع وضع آلية عمل تضمن توفر السيولة بشكل دوري بكافة الفروع وحلحلة بعض الصعوبات التي واجهت بعض المصارف خلال شهر رمضان خصوصاً الأمنية واللوجستية وستضمن آلية العمل توفر السيولة خلال الأشهر القادمة وحتى حلول عيد الأضحى المبارك وما بعده .

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