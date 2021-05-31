البنك المركزي التونسي يؤكد عودة الاعتمادات قريبا بين ليبيا وتونس

أكد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي أنه تم الاتفاق مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير على عودة الاعتمادات في الفترة القادمة مما سيفتح الفرصة للمؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة للتوسع في الفضائين الاقتصاديين التونسي والليبي وفق تعبيره.

وأضاف العباسي في تصريحات لراديو موزاييك التونسي أن هناك أموالا طالبت ليبيا بتجميدها منذ 2011، إضافة الى أموال محجوزة لمواطنين ليبيين من قبل الديوانة نظرا لجهلهم بالقوانين الديوانية وتراتيب الصرف في تونس، موضحا أنه تم تكوين لجنة تضم طرفين من الديوانة التونسية والليبية والبنكين المركزيين لفض هذا الإشكال قريبا.

وأشار العباسي إلى أن هناك مشكلا يهم هيئة التحاليل المالية ويتعلق بتجميد هذه الأموال لمدة 5 أيام، ثم يتم تحويل هذا الملف للمحكمة ويشرف عليه حاليا القطب القضائي التونسي، مضيفا أنه لا مانع من طرح هذا الملف أيضا على طاولة المفاوضات، وأكد ضرورة رفع كل هذه الإشكالات لاستعادة الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين في تونس وليبيا لتسهيل عملهم مستقبلا.

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