خلال لقائه مع وزير الحكم المحلي: الشنطي يؤكد دعمه للتحول نحو اللامركزية

اجتمع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الإثنين الواحد والثلاثون من مايو الجاري مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي.

تم خلال الاجتماع مناقشة آليات تفعيل الإدارة المحلية وتمكين البلديات من ممارسة اختصاصاتها وفقاً لما نص عليه قانون نظام الإدارة المحلية، وأيضاً ملف الإيرادات المحلية والخطوات التى تعمل وزارة الحكم المحلي على تنفيذها خلال هذه المرحلة.

ومن جانبه أكد الشنطي على ضرورة سرعة تفعيل الإيرادات المحلية حتى تتمكن البلديات من تحصيل مواردها المحلية وتعيد توظيفها بما يخدم المصالح المحلية.

وأضاف مؤكداً بأنه داعم للتحول نحو اللامركزية وأن تفعيل البلديات بالشكل السليم يعتبر من أهم ركائز نجاح الحكومة وسيسهم في إيفائها بتعهداتها للمواطنين.

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